Судили харьковчанина, который хранил на компьютере непристойные видео

Судья выносит приговор. Фото: LexInform

Житель Харькова скачал на компьютер и хранил видео с детской порнографией. Суд вынес мужчине приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина в интернете нашел видео с видео сексуального характера с участием детей или лиц, похожих на детей. Он загрузил файлы на собственный компьютер и хранил их, но без цели сбыта. В судебном заседании харьковчанин полностью признал свою вину.

Как отметил мужчина, он раскаивается в содеянном, а также выразил стыд. Обстоятельства дела обвиняемый не оспаривал и считал нецелесообразным исследование доказательств. Он согласился с квалификацией дела.

Приговор суда

Суд решил признать мужчину виновным. Харьковчанину вынесли наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Кроме того, ему запретили занимать должности на предприятиях, которые связаны с работой с детьми. Вместе с тем, мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок один год.

Житель Харькова заплатит более 34 тыс. грн государству за проведение судебной экспертизы. Изъятый компьютер мужчине вернули.

Напомним, на Киевщине судили женщину и мужчину за изготовление и распространение детской порнографии. Пара развращала несовершеннолетних.

В Одесской области задержали мужчину за развращение несовершеннолетних. Кроме того, у него на телефоне нашли детскую порнографию.