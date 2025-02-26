Судили харьковчанина, который хранил на компьютере непристойные видео

Харьковчанин хранил непристойные видео — как его наказал суд
Житель Харькова скачал на компьютер и хранил видео с детской порнографией. Суд вынес мужчине приговор.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина в интернете нашел видео с видео сексуального характера с участием детей или лиц, похожих на детей. Он загрузил файлы на собственный компьютер и хранил их, но без цели сбыта. В судебном заседании харьковчанин полностью признал свою вину.
Как отметил мужчина, он раскаивается в содеянном, а также выразил стыд. Обстоятельства дела обвиняемый не оспаривал и считал нецелесообразным исследование доказательств. Он согласился с квалификацией дела.
Приговор суда
Суд решил признать мужчину виновным. Харьковчанину вынесли наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Кроме того, ему запретили занимать должности на предприятиях, которые связаны с работой с детьми. Вместе с тем, мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок один год.
Житель Харькова заплатит более 34 тыс. грн государству за проведение судебной экспертизы. Изъятый компьютер мужчине вернули.
Напомним, на Киевщине судили женщину и мужчину за изготовление и распространение детской порнографии. Пара развращала несовершеннолетних.
В Одесской области задержали мужчину за развращение несовершеннолетних. Кроме того, у него на телефоне нашли детскую порнографию.
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