У Харкові засудили чоловіка, який кинув гранату в авто

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Новобаварський районний суд Харкова виніс остаточний вирок чоловікові, який ще у 2019 році, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кинув у салон автомобіля бойову гранату. Внаслідок вибуху водієві відірвало ноги, але він вижив.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік жбурнув гранату навмання

Як ідеться у рішенні суду від 19 червня 2025 року, обвинувачений заздалегідь придбав ручну осколкову гранату РГД-5 без передбаченого законом дозволу. А вже 28 квітня 2019 року, близько о 16:40, він приховав боєприпас у кишені та вийшов на вулицю.

Потім чоловік зупинив випадковий автомобіль марки Toyota Corolla, у салоні якого перебував незнайомий йому чоловік. Обвинувачений кинув гранату всередину салону, після чого втік.

Вибух стався через кілька секунд після того, як водій, намагаючись врятуватись, натиснув на газ. Автівка проїхала кілька метрів, перш ніж зупинилася — саме тоді пролунав вибух. За даними експертизи, вибухівка була тротиловою масою 110 грамів із радіусом ураження уламками до 25 метрів. Постраждалий вижив завдяки тому, що граната розірвалась на підлозі салону.

Потерпілому оперативно надали допомогу і доправили до лікарні швидкої допомоги імені Мещанінова. Медики зафіксували численні рвані рани, травматичний шок і часткову ампутацію обох гомілок.

Обвинувачений хотів переконати суддю, що купив "петарду"

На суді обвинувачений визнав вину частково, заявивши, що він не знав, що це граната. Чоловік думав, що "придбав муляж або петарду", а не бойову гранату. Утім, слідство встановило, що вибуховий пристрій він отримав у військових із зони АТО, а не на ринку піротехніки, і знав, чим граната небезпечна.

Експерт також зазначив, що бойова граната має чіткі маркування й відрізняється від навчальних аналогів, тому сплутати їх неможливо. Окрім того, суд не прийняв твердження захисту про те, що гранату випадково активував сам потерпілий.

Чоловіка визнано винним у кількох кримінальних правопорушеннях: замаху на умисне вбивство, умисному знищенні чужого майна та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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