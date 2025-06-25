В Харькове осудили мужчину бросившего гранату в автомобиль

Судейский молоток. Фото: Freepik

Новобаварский районный суд Харькова вынес окончательный приговор мужчине, который еще в 2019 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в салон автомобиля боевую гранату. В результате взрыва водителю оторвало ноги, но он выжил.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина бросил гранату наугад

Как говорится в решении суда от 19 июня 2025 года, обвиняемый заранее приобрел ручную осколочную гранату РГД-5 без предусмотренного законом разрешения. А уже 28 апреля 2019 года, около 16:40, он спрятал боеприпас в кармане и вышел на улицу.

Затем мужчина остановил случайный автомобиль марки Toyota Corolla, в салоне которого находился незнакомый ему человек. Обвиняемый бросил гранату внутрь салона после чего скрылся.

Взрыв произошел через несколько секунд после того, как водитель, пытаясь спастись, нажал на газ. Машина проехала несколько метров, прежде чем остановилась — именно тогда прогремел взрыв. По данным экспертизы, взрывчатка была тротиловой массой 110 граммов с радиусом поражения осколками до 25 метров. Пострадавший выжил благодаря тому, что граната разорвалась на полу салона.

Пострадавшему оперативно оказали помощь и доставили в больницу скорой помощи имени Мещанинова. Медики зафиксировали многочисленные рваные раны, травматический шок и частичную ампутацию обеих голеней.

Обвиняемый хотел убедить судью, что купил "петарду"

На суде обвиняемый признал вину частично, заявив, что он не знал, что это граната. Мужчина думал, что "приобрел муляж или петарду", а не боевую гранату. Впрочем, следствие установило, что взрывное устройство он получил у военных из зоны АТО, а не на рынке пиротехники, и знал, чем граната опасна.

Эксперт также отметил, что боевая граната имеет четкие маркировки и отличается от учебных аналогов, поэтому спутать их невозможно. Кроме того, суд не принял утверждение защиты о том, что гранату случайно активировал сам потерпевший.

Мужчина признан виновным в нескольких уголовных правонарушениях: покушении на умышленное убийство, умышленном уничтожении чужого имущества и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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