Крадіжка в умовах воєнного стану — як суд покарав жителя Харкова

Крадій в приміщенні. Фото ілюстративне: sudreporter.org

У Харкові чоловік вкрав сумку з обладнанням для проведення інтернету, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав зловмисника винним у крадіжці в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє моніторинговий портал "Опендатабот".

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Деталі справи

У Харкові безробітний побачив біля під'їзду сумку, всередині якої знаходився інструмент на загальну суму понад 38 тисяч гривень, а саме:

оптоволоконний зварювач DVP-765;

вимірювач рівня сигналу MT1119CVN;

сколювач Fiber Cleaver.

"Діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність свого злочинного задуму, використовуючи ту обставину, що за його діями, як на його думку, ніхто не спостерігає і не може завадити доведенню протиправного умислу до кінця, таємно заволодів сумкою", — йдеться в документі.

Рішення суду

Після затримання та доведення причетності до злочину, обвинувачений визнав в суді свою провину.

"Щиро розкаявся, сприяв проведенню досудового розслідування, беззастережно визнає обвинувачення в обсязі обставин, що викладені у повідомленні про підозру та обвинувальному акті", — йдеться в рішенні суду.

Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суддя призначив обвинуваченому п'ять років позбавлення волі та, з урахуванням усіх обставин справи, звільнив від відбування покарання з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав ноутбук з кімнати неповнолітньої, за що суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але покарання було замінене на річний випробувальний термін.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві правоохоронці затримати зловмисника, який скоїв низку крадіжок з квартир, магазинів та автівок. Серійний крадій отримав п'ять років та три місяці позбавлення волі.