Кража в условиях военного положения — как суд наказал жителя Харькова

Вор в помещении. Фото иллюстративное: sudreporter.org

В Харькове мужчина украл сумку с оборудованием для проведения интернета, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал злоумышленника виновным в краже в условиях военного положения.

Об этом сообщает мониторинговый портал "Опендатабот".

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Детали дела

В Харькове безработный увидел возле подъезда сумку, внутри которой находился инструмент на общую сумму более 38 тысяч гривен, а именно:

оптоволоконный сварщик DVP-765;

измеритель уровня сигнала MT1119CVN;

скалыватель Fiber Cleaver.

"Действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своего преступного замысла, используя то обстоятельство, что за его действиями, по его мнению, никто не наблюдает и не может помешать доведению противоправного умысла до конца, тайно завладел сумкой", — говорится в документе.

Решение суда

После задержания и доведения причастности к преступлению обвиняемый признал в суде свою вину.

"Искренне раскаялся, способствовал проведению досудебного расследования, безоговорочно признает обвинения в объеме обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении и обвинительном акте", — говорится в решении суда.

Суд признал обвиняемого виновным в воровстве, совершенном в условиях военного положения.

Судья назначил обвиняемому пять лет лишения свободы и, с учетом всех обстоятельств дела, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, в Киеве мужчина похитил ноутбук из комнаты несовершеннолетней, за что суд назначил ему пять лет заключения, но наказание было заменено на годовой испытательный срок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, совершившего ряд краж из квартир, магазинов и автомобилей. Серийный вор получил пять лет и три месяца лишения свободы.