Харків'янин вчинив серію крадіжок під час війни — його судили

Засідання суду. Ілюстративне фото: Суспільне

Ленінський районний суд Харкова призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за викрадення чужого майна, вчинене повторно в умовах воєнного стану. Підсудний визнав свою вину, але матеріали провадження не підтвердили щирого каяття або активного сприяння розкриттю злочину.

Інформацію про це оприлюднили у Державному реєстрі.

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Ленінський районний суд Харкова призначив харків'янину покарання у вигляді обмеження волі на один рік. На підставі Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Відомо, що він заволодів особистими речами потерпілого, які були у квартирі.

Два роки тому 30 липня 2022 року у невстановлений час чоловік із Харкова вирішив заволодіти особистими речами потерпілого, що були в його квартирі. Злочинець, маючи намір на викрадення майна, діяв з корисливих мотивів і мав вільний доступ до квартири.

Під час воєнного стану, знаючи про відповідні укази президента України, злочинець викрав фоторамку марки Astro F102 вартістю 1532 грн 25 коп., завдавши матеріальної шкоди жертві злочину на цю суму.

На цьому крадіжки не зупинилися — 3 серпня 2022 року, діючи повторно, харків'янин знову вчинив крадіжку, викравши набір столового наряддя зі срібла Swisshome вартістю 5280 грн. Наступного дня того ж року злочинець викрав набір каструль марки Swisshome SH-6001 вартістю 1277 грн 50 коп. Також обвинувачений викрав м'ясорубку марки Silver Crest KH3462 та пилосос марки Hoover, загальною вартістю 3247 грн 50 коп. 6 серпня 2022 року. Наприкінці серпня 28 числа злочинець знову вчинив крадіжку, реалізуючи свій намір на викрадення чужого майна.

Пізніше, перебуваючи в квартирі, злочинець викрав мобільний телефон Xiaomi Redmi Mi A1 вартістю 1900 грн. Пізніше, 6 жовтня 2022 року, він повторив свій злочинний умисел, викравши мікрохвильову піч Electrolux вартістю 1746 грн, 8 лютого 2023 року злочинець викрав прилад для вимірювання артеріального тиску NewMed вартістю 1080 грн. Наступним злочином стало викрадення ноутбука ACER Aspire вартістю 4005 грн 14 грудня 2023 року.

Своїми діями він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно в умовах воєнного стану.

Згодом, 18 грудня 2023 року в невстановлений час у місті Харкові стався злочин. Чоловік мав злочинний умисел на заволодіння особистими речами потерпілого, що були в його квартирі.

Як встановлено судом, фігурант справи, перебуваючи в приміщенні квартири, яка належить іншій особі, і, маючи вільний доступ до неї, здійснив таємне викрадення майна. Він обрав предметом свого злочинного посягання алюмінієву драбину завдовжки 1,7 метра та вартістю 2000 грн, яку знайшов у балконній кімнаті.

Діючи повторно, з корисливих мотивів переконався, що його дії залишаться непоміченими, та викрав драбину, зникнувши з місця злочину та розпорядившись викраденим майном на свій розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму 2000 грн.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що дізнався про квартиру через оголошення, зателефонував за номером і домовився з потерпілим про проживання за плату та догляд за мамою останнього. У квартирі проживала лише мама. Харків'янин також зізнався у викраденні інших речей, таких як фото-рамка, столові предмети, набір каструль, м'ясорубка, пилосос, телефон, мікрохвильова піч, роутер, прилад для вимірювання артеріального тиску, ноутбук та драбина, оскільки йому були потрібні гроші.

Потерпілий на судове засідання не з’явився, але надав заяву з проханням розглянути справу без його участі і не заявив цивільного позову до обвинуваченого.

Суд врахував, що злочинець повністю визнав свою вину, однак матеріали кримінального провадження не підтвердили щирого каяття чи активного сприяння розкриттю злочину. Зважаючи на тяжкість скоєного правопорушення, яке є тяжким злочином, вчиненим повторно в умовах воєнного стану, суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Після набрання вироком законної сили чоловіка буде затримано для відбуття покарання. Суд також зобов'язав обвинуваченого сплатити витрати на проведення судової експертизи у розмірі 3786,40 грн.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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