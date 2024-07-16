Харьковчанин совершил серию краж во время войны — его судили

Заседание суда. Илюстравное фото: Суспільне

Ленинский районный суд Харькова назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы за похищение чужого имущества, совершенное повторно в условиях военного положения. Подсудимый признал свою вину, но материалы производства не подтвердили искреннего раскаяния или активного содействия раскрытию преступления.

Информацию об этом обнародовали в Государственном реестре.

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Ленинский районный суд Харькова назначил харьковчанину наказание в виде ограничения свободы на год. На основании Уголовного кодекса Украины мужчина был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Известно, что он завладел находившимися в квартире личными вещами потерпевшего.

Два года назад, 30 июля 2022 года, в неустановленное время мужчина из Харькова решил завладеть находившимися в его квартире личными вещами потерпевшего. Преступник, намереваясь похитить имущество, действовал с корыстных побуждений и имел свободный доступ к квартире.

Во время военного положения, зная о соответствующих указах президента Украины, преступник похитил фоторамку марки "Astro F102" стоимостью 1532 грн 25 коп., нанеся материальный ущерб жертве преступления на эту сумму.

На этом воровство не остановилось — 3 августа 2022 года, действуя повторно, харьковчанин снова совершил кражу, похитив набор столовых приборов из серебра "Swisshome" стоимостью 5280 грн. На следующий день того же года преступник похитил набор кастрюль марки Swisshome SH-6001 стоимостью 1277 грн 50 коп. Также обвиняемый похитил мясорубку марки Silver Crest KH3462 и пылесос марки Hoover, общей стоимостью 3247 грн 50 коп. 6 августа 2022 года. В конце августа 28 числа преступник снова совершил кражу, реализуя свое намерение на похищение чужого имущества.

Позже, находясь в квартире, преступник похитил мобильный телефон Xiaomi Redmi Mi A1 стоимостью 1900 грн. Позже, 6 октября 2022 года, он повторил свой преступный умысел, похитив микроволновку "Electrolux" стоимостью 1746 грн, 8 февраля 2023 года преступник похитил прибор для измерения артериального давления "NewMed" стоимостью 1080 грн. Следующим преступлением стало воровство ноутбука ACER Aspire стоимостью 4005 грн 14 декабря 2023 года.

Своими действиями он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.185 УК Украины — тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно в условиях военного положения.

Впоследствии 18 декабря 2023 года в неустановленное время в городе Харькове произошло преступление. У мужчины был преступный умысел на завладение личными вещами потерпевшего, которые находились в его квартире.

Как установлено судом, фигурант дела, находясь в помещении квартиры, принадлежащей другому лицу, и имея свободный доступ к ней совершил тайное похищение имущества. Он избрал предметом своего преступного посягательства алюминиевую лестницу длиной 1,7 метра и стоимостью 2000 грн, которую нашел в балконной комнате.

Действуя повторно, из корыстных мотивов, убедился, что его действия останутся незамеченными, и похитил стремянку, скрывшись с места преступления и распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 2000 грн.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что узнал о квартире через объявление, позвонил по телефону и договорился с потерпевшим о проживании за плату и уходе за мамой последнего. В квартире проживала только мама. Харьковчанин также признался в похищении других вещей, таких как фото-рамка, столовые предметы, набор кастрюль, мясорубка, пылесос, телефон, микроволновка, роутер, прибор для измерения артериального давления, ноутбук и стремянка, так как ему требовались деньги.

Потерпевший на судебное заседание не явился, но подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия и не заявил гражданского иска к обвиняемому.

Суд учел, что преступник полностью признал свою вину, однако материалы уголовного производства не подтвердили искреннего раскаяния или активного содействия раскрытию преступления. Судя по тяжести совершенного правонарушения, которое является тяжким преступлением, совершенном повторно в условиях военного положения, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

После вступления приговора в законную силу мужчина будет задержан для отбывания наказания. Суд также обязал обвиняемого оплатить расходы по проведению судебной экспертизы в размере 3786,40 грн.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн. 83 тыс. гривен. Однако деньги нужно внести до 4 августа, а, по словам адвокатов, прямо сейчас такой суммы подзащитный внести не может.

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