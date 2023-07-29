Харків'янка Катерина Садурська встановила унікальний світовий рекорд з пірнання

Катерина Садурська на змаганнях. Фото: kelpprincess\Instagram

Спортсменка Катерина Садурська, яка родом із Харкова, встановила унікальний світовий рекорд з пірнання. Змагання проходять на Карибах.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Світовий рекорд з пірнання

Повідомляється, що харків'янка встановила рекорд у дисципліні фрідайвінг 24 липня. Змагання під назвою Vertical Blue 2023 проходять на Карибах.

Відтак, спортсменці вдалося пірнути на глибину 74 метри без ластів.

"Катерина пірнула на глибину 74 м без ластів, що є новим абсолютним національним рекордом України та світовим рекордом за правилами Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу", — йдеться у повідомленні.

Однак, 27 липня харків'янка перевершила саму себе. Спортсменка знову вирішила пірнути та досягла глибини у 76 метрів. Садурська перебувала під водою 3 хвилини 12 секунд. Це стало абсолютним світовим рекордом.

Садурська повідомила про рекорд у своєму Instagram. Фото: скриншот

Також у мережі оприлюднили відео, як спортсменка Катерина Садурська пірнала на глибину.

Нагадаємо, у світі фехтування відбулася одна із найскандальніших ситуацій в історії цього виду спорту. Була дискваліфікована представниця України Ольга Харлан за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.