Харків'янка Катерина Садурська встановила унікальний світовий рекорд з пірнання
Спортсменка Катерина Садурська, яка родом із Харкова, встановила унікальний світовий рекорд з пірнання. Змагання проходять на Карибах.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Світовий рекорд з пірнання
Повідомляється, що харків'янка встановила рекорд у дисципліні фрідайвінг 24 липня. Змагання під назвою Vertical Blue 2023 проходять на Карибах.
Відтак, спортсменці вдалося пірнути на глибину 74 метри без ластів.
"Катерина пірнула на глибину 74 м без ластів, що є новим абсолютним національним рекордом України та світовим рекордом за правилами Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу", — йдеться у повідомленні.
Однак, 27 липня харків'янка перевершила саму себе. Спортсменка знову вирішила пірнути та досягла глибини у 76 метрів. Садурська перебувала під водою 3 хвилини 12 секунд. Це стало абсолютним світовим рекордом.
Також у мережі оприлюднили відео, як спортсменка Катерина Садурська пірнала на глибину.
Нагадаємо, у світі фехтування відбулася одна із найскандальніших ситуацій в історії цього виду спорту. Була дискваліфікована представниця України Ольга Харлан за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.