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Харьковчанка Екатерина Садурская установила уникальный мировой рекорд по нырянию

29 июля 2023 23:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Харьковчанка Екатерина Садурская установила уникальный мировой рекорд по нырянию
Екатерина Садурская на соревнованиях. Фото: kelpprincess\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спортсменка Екатерина Садурская, которая родом из Харькова, установила уникальный мировой рекорд по нырянию. Соревнования проходят на Карибах.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Сообщается, что харьковчанка установила рекорд по дисциплине фридайвинг 24 июля. Соревнования под названием Vertical Blue 2023 проходят на Карибах.

Следовательно, спортсменке удалось нырнуть на глубину 74 метра без ластов.

"Екатерина нырнула на глубину 74 м без ластов, что является новым абсолютным национальным рекордом Украины и мировым рекордом по правилам Международной ассоциации развития фридайвинга", — говорится в сообщении .

Однако 27 июля харьковчанка превзошла саму себя. Спортсменка снова решила нырнуть и достигла глубины в 76 метров. Садурская находилась под водой 3 минуты 12 секунд. Это стало абсолютным мировым рекордом.

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Садурская сообщила о рекорде в своем Instagram. Фото: скриншот

Также в сети обнародовали видео, как спортсменка Екатерина Садурская ныряла на глубину.

Напомним, в мире фехтования состоялась одна из самых скандальных ситуаций в истории этого вида спорта. Была дисквалифицирована представительница Украины Ольга Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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