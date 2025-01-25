Виманила 220 тисяч гривень на сайті знайомств — харків'янка отримала підозру

Харків'янка ошукала трьох жінок на 220 тис грн на сайті знайомств
Мешканка Харківщини отримала підозру за те, що ошукала трьох жінок на 220 тисяч гривень на сайті знайомств. Їй загрожує тюремний термін.
Про це повідомили в поліції Харківської області у суботу, 25 січня.
Шахрайські схеми на сайті знайомств
Правоохоронці розповіли, що підозрювана сиділа на сайтах знайомств та видавала себе за чоловіків-військових, використовуючи чужі фото. Там вона знайомилася з жінками і переходила спілкуватися у Telegram, де просила гроші нібито для потреб на фронті. Вона розповідала, що у військових зараз проблема з грошима, тому не вистачає на бронежилет, аптечку та амуніцію.
Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка. Таким чином, з травня до листопада 2023 року зловмисниця ошукала двох мешканок Дніпра та одну мешканку Харкова.
Однак одна з жінок запідозрила "чоловіка" в обмані та звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти, і повідомила про злочин. Також вона звернулась до поліції із заявою про шахрайство.
З'ясувалося, що порушницею виявилася 32-річна жителька села Роздолля Лозівського району Харківської області. Під час допиту вона надала правдиві свідчення і розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди. Правоохоронці повідомили жінці підозру у шахрайстві.
Нагадаємо, у Києві судили шахрайку, яка збирала гроші на "благодійність" дітям-сиротам.
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