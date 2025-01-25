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Харків'янка ошукала трьох жінок на 220 тис грн на сайті знайомств

25 січня 2025 17:53
Карина Приходько - Редактор
Виманила 220 тисяч гривень на сайті знайомств — харків'янка отримала підозру
Застосунок для знайомств на телефоні. Фото: pexeles
Карина Приходько - Редактор

Мешканка Харківщини отримала підозру за те, що ошукала трьох жінок на 220 тисяч гривень на сайті знайомств. Їй загрожує тюремний термін. 

Про це повідомили в поліції Харківської області у суботу, 25 січня. 

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Правоохоронці розповіли, що підозрювана сиділа на сайтах знайомств та видавала себе за чоловіків-військових, використовуючи чужі фото. Там вона знайомилася з жінками і переходила спілкуватися у Telegram, де просила гроші нібито для потреб на фронті. Вона розповідала, що у військових зараз проблема з грошима, тому не вистачає на бронежилет, аптечку та амуніцію. 

Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка. Таким чином, з травня до листопада 2023 року зловмисниця ошукала двох мешканок Дніпра та одну мешканку Харкова. 

Однак одна з жінок запідозрила "чоловіка" в обмані та звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти, і повідомила про злочин. Також вона звернулась до поліції із заявою про шахрайство.

З'ясувалося, що порушницею виявилася 32-річна жителька села Роздолля Лозівського району Харківської області. Під час допиту вона надала правдиві свідчення і розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди. Правоохоронці повідомили жінці підозру у шахрайстві. 

Нагадаємо, у Києві судили шахрайку, яка збирала гроші на "благодійність" дітям-сиротам. 

Також ми писали, що шахраї вигадали нову схему у Viber. Користувачам обіцяють високі заробітки у випадку "онлайн-співпраці".

Харків гроші шахрайство знайомства підозра

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