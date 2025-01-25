Виманила 220 тисяч гривень на сайті знайомств — харків'янка отримала підозру

Застосунок для знайомств на телефоні. Фото: pexeles

Мешканка Харківщини отримала підозру за те, що ошукала трьох жінок на 220 тисяч гривень на сайті знайомств. Їй загрожує тюремний термін.

Про це повідомили в поліції Харківської області у суботу, 25 січня.

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Правоохоронці розповіли, що підозрювана сиділа на сайтах знайомств та видавала себе за чоловіків-військових, використовуючи чужі фото. Там вона знайомилася з жінками і переходила спілкуватися у Telegram, де просила гроші нібито для потреб на фронті. Вона розповідала, що у військових зараз проблема з грошима, тому не вистачає на бронежилет, аптечку та амуніцію.

Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка. Таким чином, з травня до листопада 2023 року зловмисниця ошукала двох мешканок Дніпра та одну мешканку Харкова.

Однак одна з жінок запідозрила "чоловіка" в обмані та звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти, і повідомила про злочин. Також вона звернулась до поліції із заявою про шахрайство.

З'ясувалося, що порушницею виявилася 32-річна жителька села Роздолля Лозівського району Харківської області. Під час допиту вона надала правдиві свідчення і розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди. Правоохоронці повідомили жінці підозру у шахрайстві.

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