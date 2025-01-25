Выманила 220 тысяч гривен на сайте знакомств — харьковчанка получила подозрение

Приложение для знакомств на телефоне. Фото: pexeles

Жительница Харьковщины получила подозрение за то, что обманула трех женщин на 220 тысяч гривен на сайте знакомств. Ей грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 25 января.

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Правоохранители рассказали, что подозреваемая сидела на сайтах знакомств и выдавала себя за мужчин-военных, используя чужие фото. Там она знакомилась с женщинами и переходила общаться в Telegram, где просила деньги якобы для нужд на фронте. Она рассказывала, что у военных сейчас проблема с деньгами, поэтому не хватает на бронежилет, аптечку и амуницию.

В течение семи месяцев потерпевшие перечисляли деньги для нужд виртуального мужа. Таким образом с мая по ноябрь 2023 года злоумышленница обманула двух жительниц Днепра и одну жительницу Харькова.

Однако, одна из женщин заподозрила "мужа" в обмане и обратилась в учреждение банка, куда перечисляла средства, и сообщила о преступлении. Также она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что нарушительницей оказалась 32-летняя жительница села Раздолье Лозовского района Харьковской области. Во время допроса она дала правдивые показания и рассказала, что обманула женщин ради своей выгоды. Правоохранители сообщили женщине подозрение в мошенничестве.

Напомним, в Киеве судили мошенницу, которая собирала деньги на "благотворительность" детям-сиротам.

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