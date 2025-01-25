Выманила 220 тысяч гривен на сайте знакомств — харьковчанка получила подозрение

Харьковчанка обманула женщин на 220 тыс. грн на сайте знакомств
Жительница Харьковщины получила подозрение за то, что обманула трех женщин на 220 тысяч гривен на сайте знакомств. Ей грозит тюремный срок.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 25 января.
Мошеннические схемы на сайте знакомств
Правоохранители рассказали, что подозреваемая сидела на сайтах знакомств и выдавала себя за мужчин-военных, используя чужие фото. Там она знакомилась с женщинами и переходила общаться в Telegram, где просила деньги якобы для нужд на фронте. Она рассказывала, что у военных сейчас проблема с деньгами, поэтому не хватает на бронежилет, аптечку и амуницию.
В течение семи месяцев потерпевшие перечисляли деньги для нужд виртуального мужа. Таким образом с мая по ноябрь 2023 года злоумышленница обманула двух жительниц Днепра и одну жительницу Харькова.
Однако, одна из женщин заподозрила "мужа" в обмане и обратилась в учреждение банка, куда перечисляла средства, и сообщила о преступлении. Также она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Выяснилось, что нарушительницей оказалась 32-летняя жительница села Раздолье Лозовского района Харьковской области. Во время допроса она дала правдивые показания и рассказала, что обманула женщин ради своей выгоды. Правоохранители сообщили женщине подозрение в мошенничестве.
Напомним, в Киеве судили мошенницу, которая собирала деньги на "благотворительность" детям-сиротам.
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