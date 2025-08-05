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Головна Харків Харків'янка прикинулась ВПО за що отримала вирок суду

Харків'янка прикинулась ВПО за що отримала вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 01:03
Суд призначив великий штраф харків'янці, яка незаконно оформила собі статус ВПО
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Слобідський районний суд міста Харкова виніс вирок, визнавши місцеву мешканку винною у вчиненні шахрайства. Вона незаконно оформила для себе статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). 

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час судового розгляду було встановлено, що обвинувачена, перебуваючи на території міста Харкова, з метою незаконного отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), свідомо вказала неправдиву адресу проживання. 

Згідно з вироком, жінка подала заяву на отримання статусу ВПО до Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, вказавши некоректні дані щодо місця свого внутрішнього переміщення.

В результаті таких дій обвинувачена отримала статус ВПО вона незаконно отримала державну допомогу в сумі 26 000 гривень.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину та погодилася на розгляд справи без дослідження доказів. Суд врахував, що жінка є розлученою та має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а також не мала попереднього кримінального досвіду.

За скоєний злочин обвинуваченій призначено один рік пробації з обов'язком відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 26 000 гривень.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Харкові. Він коригував російські обстріли по енергетичній інфраструктурі міста.

А на Одещині викрили п'ятьох агентів ФСБ, які здійснювали підпали на об'єктах критичної інфраструктури.

суд Харків шахрайство ВПО судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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