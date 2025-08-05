Суд назначил крупный штраф харьковчанке, которая незаконно оформила себе статус ВПЛ

Харьковчанка притворилась ВПЛ за что получила приговор от суда
Слободской районный суд города Харькова вынес приговор, признав местную жительницу виновной в совершении мошенничества. Она незаконно оформила для себя статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Во время судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая, находясь на территории города Харькова, с целью незаконного получения государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сознательно указала ложный адрес проживания.
Согласно приговору, женщина подала заявление на получение статуса ВПЛ в Управление социальной защиты населения администрации Слободского района Харьковского городского совета, указав некорректные данные о месте своего внутреннего перемещения.
В результате таких действий обвиняемая получила статус ВПЛ она незаконно получила государственную помощь в сумме 26 000 гривен.
Решение суда
На судебном заседании обвиняемая признала свою вину и согласилась на рассмотрение дела без исследования доказательств. Суд учел, что женщина является разведенной и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также не имела предыдущего криминального опыта.
За совершенное преступление обвиняемой назначен один год пробации с обязанностью возмещения материального ущерба в размере 26 000 гривен.
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