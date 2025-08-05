Суд назначил крупный штраф харьковчанке, которая незаконно оформила себе статус ВПЛ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Слободской районный суд города Харькова вынес приговор, признав местную жительницу виновной в совершении мошенничества. Она незаконно оформила для себя статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая, находясь на территории города Харькова, с целью незаконного получения государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сознательно указала ложный адрес проживания.

Согласно приговору, женщина подала заявление на получение статуса ВПЛ в Управление социальной защиты населения администрации Слободского района Харьковского городского совета, указав некорректные данные о месте своего внутреннего перемещения.

В результате таких действий обвиняемая получила статус ВПЛ она незаконно получила государственную помощь в сумме 26 000 гривен.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину и согласилась на рассмотрение дела без исследования доказательств. Суд учел, что женщина является разведенной и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также не имела предыдущего криминального опыта.

За совершенное преступление обвиняемой назначен один год пробации с обязанностью возмещения материального ущерба в размере 26 000 гривен.

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