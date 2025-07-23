Підпал авто на замовлення ФСБ — у Харкові судили жінку

Знищене пожежею авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові жінка вчинила низку підпалів на замовлення російських спецслужб. Суд її покарав тривалим ув'язненням.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в середу, 23 липня.

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Деталі справи

Як встановило слідство, 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні через попереднє кримінальне провадження, погодилася на співпрацю з ворогом у пошуках "легких грошей" через месенджер Telegram.

"В обмін на гроші окупанти доручили їй спалити авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що наступним об’єктом стала релейна шафа системи сигналізації Укрзалізниці, розташована в промисловій зоні Харкова. Фігурантка вночі облила бензином залізничне обладнання та підпалила його. Обидва підпали вона знімала на відео для звіту перед своїм куратором.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану, та за статтею про умисне знищення майна шляхом підпалу, і призначив покарання у вигляді 15 років і 1 місяця ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки фігурантка мала непогашену судимість, до нового строку додали ще один місяць ув’язнення.

Раніше у Києві судили жінку за підпал авто українських військових.

Також ми писали, що в Одесі мати й дочка проводили диверсії на замовлення ФСБ.