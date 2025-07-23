Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків’янка вчиняла підпали на замовлення РФ — як її покарав суд

Харків’янка вчиняла підпали на замовлення РФ — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:04
Підпал авто на замовлення ФСБ — у Харкові судили жінку
Знищене пожежею авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові жінка вчинила низку підпалів на замовлення російських спецслужб. Суд її покарав тривалим ув'язненням.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в середу, 23 липня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Як встановило слідство, 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні через попереднє кримінальне провадження, погодилася на співпрацю з ворогом у пошуках "легких грошей" через месенджер Telegram.

"В обмін на гроші окупанти доручили їй спалити авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що наступним об’єктом стала релейна шафа системи сигналізації Укрзалізниці, розташована в промисловій зоні Харкова. Фігурантка вночі облила бензином залізничне обладнання та підпалила його. Обидва підпали вона знімала на відео для звіту перед своїм куратором.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану, та за статтею про умисне знищення майна шляхом підпалу, і призначив покарання у вигляді 15 років і 1 місяця ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки фігурантка мала непогашену судимість, до нового строку додали ще один місяць ув’язнення.

Раніше у Києві судили жінку за підпал авто українських військових.

Також ми писали, що в Одесі мати й дочка проводили диверсії на замовлення ФСБ.

авто ФСБ підпал Колаборант Харків
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації