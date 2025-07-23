Поджог авто по заказу ФСБ - в Харькове судили женщину

Уничтоженное пожаром авто. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Харькове женщина совершила ряд поджогов по заказу российских спецслужб. Суд ее наказал длительным заключением.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 23 июля.

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Детали дела

Как установило следствие, 25-летняя харьковчанка, которая находилась на испытательном сроке из-за предыдущего уголовного производства, согласилась на сотрудничество с врагом в поисках "легких денег" через мессенджер Telegram.

"В обмен на деньги оккупанты поручили ей сжечь авто местной жительницы, которое было припарковано возле многоквартирного дома. Пожар полностью уничтожил транспортное средство и огонь перекинулся на соседнюю машину", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что следующим объектом стал релейный шкаф системы сигнализации Укрзализныци, расположенный в промышленной зоне Харькова. Фигурантка ночью облила бензином железнодорожное оборудование и подожгла его. Оба поджога она снимала на видео для отчета перед своим куратором.

Решение суда

Суд признал женщину виновной по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения, и по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога, и назначил наказание в виде 15 лет и 1 месяца заключения с конфискацией имущества.

Поскольку фигурантка имела непогашенную судимость, к новому сроку добавили еще один месяц заключения.

Ранее в Киеве судили женщину за поджог авто украинских военных.

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