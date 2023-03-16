Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харківщина готується до посівної — цьогоріч засіють на 18% гектарів більше arrow

Харківщина готується до посівної — цьогоріч засіють на 18% гектарів більше

16 березня 2023 16:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківщина готується до посівної - цьогоріч засіять на 18% гектарів більше
Розпочати весняну сівбу планується за кілька тижнів
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Цього сезону в Харківській області планують засіяти 634 тисячі гектарів.  Фермери зараз накопичують посівний матеріал та мінеральні добрива.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов.

Читайте також:

За словами чиновника, попри системні обстріли та мінну небезпеку, озимину вдалося засіяти на площі 213 тисяч гектарів. Негативними видалися і погодні умови — осінь була дощовою, а взимку замало опадів. Утім, за оперативними даними, стан озимини цілком нормальний. 90% засіяного — зійшло.

"Болючим питанням для регіону залишається забруднення сільгоспугідь вибухонебезпечними предметами. Розмінування потребують 570 тисяч га. Але є позитивна динаміка  відповідно до експертних звітів, можемо починати розмінування більш ніж 250 тис. га. У цьому допомагатимуть міжнародні організації, які проходять сертифікацію та отримують відповідні дозволи на проведення гуманітарного розмінування", — пише заступник голови Харківської ОВА.

Нагадаємо, що в Україні почалася друга посівна під час війни. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.

Також ми розповідали, що цьогоріч у Херсонській області не стартуватиме посівна кампанія через заміновані поля, але кавуни в українців будуть. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:36 Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози

18:35 Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає

18:28 У Китаї зробили скандальну заяву щодо переговорів України та рф

18:28"Феєнорд" проти "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи: відомі стартові склади команд

18:25 Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Новина з фото

18:09 Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

18:00 На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

17:54 Депутати Молдови проголосували за відміну молдавської мови: що це означає

Новина з відео

16:50 Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, якого переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки артилерією, порожні вулиці та відсутність комунальних благ — як живе прифронтовий Часів Яр

Актуальне по темі

None 16 Березень 18:42

Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози

None 16 Березень 18:35

Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає

None 16 Березень 18:26

У Китаї зробили скандальну заяву щодо переговорів України та рф

None 16 Березень 18:27

"Феєнорд" проти "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи: відомі стартові склади команд

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB