Харківщина готується до посівної - цьогоріч засіять на 18% гектарів більше

Розпочати весняну сівбу планується за кілька тижнів

Цього сезону в Харківській області планують засіяти 634 тисячі гектарів. Фермери зараз накопичують посівний матеріал та мінеральні добрива.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов.

За словами чиновника, попри системні обстріли та мінну небезпеку, озимину вдалося засіяти на площі 213 тисяч гектарів. Негативними видалися і погодні умови — осінь була дощовою, а взимку замало опадів. Утім, за оперативними даними, стан озимини цілком нормальний. 90% засіяного — зійшло.

"Болючим питанням для регіону залишається забруднення сільгоспугідь вибухонебезпечними предметами. Розмінування потребують 570 тисяч га. Але є позитивна динаміка — відповідно до експертних звітів, можемо починати розмінування більш ніж 250 тис. га. У цьому допомагатимуть міжнародні організації, які проходять сертифікацію та отримують відповідні дозволи на проведення гуманітарного розмінування", — пише заступник голови Харківської ОВА.

Нагадаємо, що в Україні почалася друга посівна під час війни. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.

Також ми розповідали, що цьогоріч у Херсонській області не стартуватиме посівна кампанія через заміновані поля, але кавуни в українців будуть.