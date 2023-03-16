Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеять на 18% гектаров больше

Начать весенний сев планируется через несколько недель.

В этом сезоне в Харьковской области удастся засеять 634 тысяч гектаров. Фермеры сейчас накапливают посевной материал и минеральные удобрения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель председателя Харьковской ОВ Евгений Иванов.

По словам чиновника, несмотря на системные обстрелы и минную опасность, озимые удалось засеять на площади 213 тысяч гектаров. Негативными оказались и погодные условия – осень была дождливая, а зимой мало осадков. Впрочем, по оперативным данным состояние озимых вполне нормально. 90% засеянного – взошло.

"Болеющим вопросом для региона остается загрязнение сельхозугодий взрывоопасными предметами. Разминирование нуждается в 570 тысяч га. Но есть положительная динамика - согласно экспертным отчетам, можем начинать разминирование более 250 тыс. га. В этом будут помогать международные организации, которые проходят сертификацию и получают соответствующие разрешения на проведение гуманитарного разминирования" , - пишет заместитель председателя Харьковской ОВА

Напомним, что в Украине началась вторая посевная во время войны . Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.

Также мы рассказывали, что в этом году в Херсонской области не будет стартовать посевная кампания из-за заминированных полей , но арбузы у украинцев будут.