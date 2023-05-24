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Харківщина не входить до територій, де були активні бойові дії: чому і що це означає

24 травня 2023 10:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Обстріли у Харкові: статус міста під час війни
Звалище ворожих ракет на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Харківська область не входить до переліку територій активних бойових дій з 24 лютого 2022 року, хоча частина регіону була окупована, а місто переживає постійні ворожі атаки. Все тому, що Харківська ОВА не внесла пропозиції щодо включення міста до відповідного списку. 

Що це означає, Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України Олександр Бакумов, який розмістив відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook

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Звернення депутата до уряду. Фото: Facebook Олександра Бакумова

"У період з 24 лютого 2022 року дотепер Харківською обласною військовою адміністрацією пропозиції щодо включення до переліку міста Харкова як території активних бойових дій до Мінреінтеграції не надходили", — йдеться у відповіді Віце-прем’єр-міністра України на депутатський запит.

Сам депутат закликав місцеву владу відреагувати і змінити ситуацію зі статусом міста. А в коментарі Новини.LIVE обгрунтував свою позицію.

Бакумов
Нардеп Олександр Бакумов. Фото: Facebook Олександра Бакумова

"Навіть не знаю, чому ОВА це не зробила. Для прикладу, місто Київ було віднесено до територій активних бойових дій ще у 2022 році. Але це важливо, тому що бізнес і люди покидали місто, бізнес зупинявся, а людям за період минулого року виставляють податкові зобов’язання. Таким чином ми робимо бізнес банкротами", — сказав нардеп. 

Він додав, що обласна рада буде збиратися на засідання, щоб вирішити це питання.

Додамо, що коли місто перебуває у переліку тих, де були активні бойові дії, то на певний період з людей знімають земельний податок і податок на нерухоме майно. 

Нагадаємо, у Харкові приватники роками використовували міську землю безплатно. Суд задовольнив дві позовні заяви керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до підприємств про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок. 

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