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Харьковщина не относится к территориям, где были активные боевые действия: почему и что это значит

24 мая 2023 10:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обстрелы в Харькове: статус города во время войны
Свалка вражеских ракет в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Харьковская область не входит в список территорий активных боевых действий с 24 февраля 2022 года, хотя часть региона была оккупирована, а город переживает постоянные вражеские атаки. Все потому, что Харьковская ОВА не внесла предложения по включению города в соответствующий список.

Что это значит, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины Александр Бакумов, разместивший соответствующую информацию на своей странице в Facebook.

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Обращение
Обращение депутата к правительству. Фото: Facebook Александра Бакумова

"В период с 24 февраля 2022 года по настоящее время Харьковской областной военной администрацией предложения по включению города Харькова как территории активных боевых действий в Минреинтеграцию не поступали", — говорится в ответе вице-премьер-министра Украины на депутатский запрос.

Сам депутат призвал местные власти отреагировать и изменить ситуацию со статусом города. А в комментарии Новини.LIVE обосновал свою позицию.

Бакумов
Нардеп Александр Бакумов. Фото: Facebook Александра Бакумова

 

"Даже не знаю, почему ОВА это не сделала. Для примера город Киев был отнесен к территориям активных боевых действий еще в 2022 году. Но это важно, потому что бизнес и люди покидали город, бизнес останавливался, а людям за период прошлого года выставляют налоговые обязательства. Таким образом мы делаем бизнес банкротами", — сказал нардеп.

Он добавил, что областной совет будет собираться на заседание, чтобы решить этот вопрос.

Добавим, что когда город находится в списке тех, где были активны боевые действия, то на определенный период с людей снимают земельный налог и налог на недвижимое имущество.

Напомним, в Харькове частники годами использовали городскую землю бесплатно. Суд удовлетворил два исковых заявления руководителя Новобаварской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к предприятиям о взыскании безосновательно сохраненных средств за использование земельных участков.

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