Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харківщина опинилась під обстрілом — є постраждалі і руйнування

Харківщина опинилась під обстрілом — є постраждалі і руйнування

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 10:38
Обстріл Харківщини 13 липня - які наслідки
Наслідок обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова

Протягом минулої доби п’ять населених пунктів Харківської області зазнали масованих атак з боку російських військ. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних мешканців: двоє чоловіків, 72 і 69 років, у місті Куп’янськ, а також 67-річний житель села Слобожанське Липецької громади.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Харківщина опинилась під обстрілом - є постраждалі і руйнування - фото 1
Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Що відомо про атаки на Харківщину

Окупанти активно застосовували широкий арсенал озброєння, зокрема 22 некеровані авіаційні ракети, 19 керованих авіабомб (КАБ), шість дронів-камікадзе типу "Шахед", один безпілотник типу "Молнія" та два FPV-дрони.

У Куп’янському районі пошкоджено щонайменше 14 приватних осель та три багатоквартирні будинки. В Ізюмському районі обстрілом був уражений інтернат у селі Піски-Радьківські.

Окрім ударів по цивільній інфраструктурі, на лінії фронту тривали активні бойові дії — зафіксовано 200 зіткнень за добу. Найнапруженіша ситуація — на Південно-Слобожанському напрямку, де ворог 11 разів намагався прорвати українську оборону біля Вовчанська, Зеленого, Чугунівки та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби зафіксовано 10 ворожих атак. Сили оборони успішно відбивали штурми біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю, а також у напрямку Новоосинового.

Нагадаємо, що протягом ночі противник використав близько 60 безпілотників. Станом на ранок 13 липня українським силам ППО вдалося збити щонайменше 20 дронів Shahed.

Крім того, окупанти завдали серії ударів по території Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

вибух Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації