Обстріл Харківщини 13 липня - які наслідки

Наслідок обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: Telegram Олега Синєгубова

Протягом минулої доби п’ять населених пунктів Харківської області зазнали масованих атак з боку російських військ. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних мешканців: двоє чоловіків, 72 і 69 років, у місті Куп’янськ, а також 67-річний житель села Слобожанське Липецької громади.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Що відомо про атаки на Харківщину

Окупанти активно застосовували широкий арсенал озброєння, зокрема 22 некеровані авіаційні ракети, 19 керованих авіабомб (КАБ), шість дронів-камікадзе типу "Шахед", один безпілотник типу "Молнія" та два FPV-дрони.

У Куп’янському районі пошкоджено щонайменше 14 приватних осель та три багатоквартирні будинки. В Ізюмському районі обстрілом був уражений інтернат у селі Піски-Радьківські.

Окрім ударів по цивільній інфраструктурі, на лінії фронту тривали активні бойові дії — зафіксовано 200 зіткнень за добу. Найнапруженіша ситуація — на Південно-Слобожанському напрямку, де ворог 11 разів намагався прорвати українську оборону біля Вовчанська, Зеленого, Чугунівки та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби зафіксовано 10 ворожих атак. Сили оборони успішно відбивали штурми біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю, а також у напрямку Новоосинового.

Нагадаємо, що протягом ночі противник використав близько 60 безпілотників. Станом на ранок 13 липня українським силам ППО вдалося збити щонайменше 20 дронів Shahed.

Крім того, окупанти завдали серії ударів по території Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.