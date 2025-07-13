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Главная Харьков Харьковщина оказалась под обстрелом — есть пораненные

Харьковщина оказалась под обстрелом — есть пораненные

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:38
Обстрел Харьковщины 13 июля - какие последствия
Последствия обстрела Харьковщины. Иллюстративное фото: Telegram Олега Синегубова

За прошедшие сутки пять населенных пунктов Харьковской области подверглись массированным атакам со стороны российских войск. В результате обстрелов пострадали трое гражданских жителей: двое мужчин, 72 и 69 лет, в городе Купянск, а также 67-летний житель села Слобожанское Липецкой громады.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Что известно об атаках на Харьковскую область

Оккупанты активно применяли широкий арсенал вооружения, в том числе 22 неуправляемые авиационные ракеты, 19 управляемых авиабомб (КАБ), шесть дронов-камикадзе типа "Шахед", один беспилотник типа "Молния" и два FPV-дрона.

В Купянском районе повреждены по меньшей мере 14 частных домов и три многоквартирных дома. В Изюмском районе обстрелом был поражен интернат в селе Пески-Радьковские.

Кроме ударов по гражданской инфраструктуре, на линии фронта продолжались активные боевые действия — зафиксировано 200 столкновений за сутки. Самая напряженная ситуация — на Южно-Слобожанском направлении, где враг 11 раз пытался прорвать украинскую оборону возле Волчанска, Зеленого, Чугуновки и в направлении Липцов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 10 вражеских атак. Силы обороны успешно отражали штурмы у Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая, а также в направлении Новоосинового.

Напомним, что в течение ночи противник использовал около 60 беспилотников. По состоянию на утро 13 июля украинским силам ПВО удалось сбить не менее 20 дронов Shahed.

Кроме того, оккупанты нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

взрыв Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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