Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харківщина пережила нову хвилю атак: 23 постраждалих

Харківщина пережила нову хвилю атак: 23 постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 09:57
Обстріли Харківщини: 23 постраждалих, серед них двоє дітей
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVЕ/Вероніка Марченко

Російські війська за минулу добу атакували Харків та 17 населених пунктів області. Через обстріли постраждали 23 людини, серед них двоє дітей. Найбільше потерпілих — в Ізюмі, де поранень зазнали 14 людей. Також пошкоджені житлові будинки, підприємства та інші цивільні об’єкти. Є пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Постраждалі від атак

Найбільше людей постраждало в Ізюмі — там поранення отримали 14 людей, зокрема дівчата віком 11 та 16 років. У Харкові поранений 50-річний чоловік. Ще троє людей — жінки 43 і 80 років та 36-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес.

Також постраждали троє чоловіків у Водяному Вільхуватської громади — 45, 54 та 79 років. У Дергачах поранений 53-річний чоловік, а на трасі між Дергачами та Золочевом — 55-річний.

Пошкоджене майно

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, шість приватних будинків, п’ять автомобілів та ангар. В Основ’янському та Холодногірському районах міста ворог атакував безпілотниками. В Ізюмському районі руйнувань зазнали два склади, три комбайни, трактор та автомобіль у селі Петрівському. В Ізюмі пошкодження отримали багатоквартирний і 93 приватні будинки, п’ять господарчих споруд, два гаражі та два автомобілі.

Читайте також:

У Богодухівському районі постраждали АЗС, електромережі, приватний будинок і магазин у Золочеві. У Слатиному пошкоджений приватний будинок, у Дергачах — автомобіль. Також частково зруйновані адмінбудівля в Берестовому, поле соняшника в Новоукраїнці та господарча споруда в Чугуєві.

Чим атакували

За добу російські війська застосували щонайменше 71 повітряний засіб ураження: дві ракети, три безпілотники типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів та 57 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 298 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 55 146 людей.

Ситуація на фронті

Водночас протягом доби на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім атак біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися атакувати в районах Курилівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни ввечері 23 серпня атакували передмістя Харкова, а в ніч проти 24 серпня вдарили по самому Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також зафіксовано влучання в АЗС.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації