Обстріли Харківщини: 23 постраждалих, серед них двоє дітей

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVЕ/Вероніка Марченко

Російські війська за минулу добу атакували Харків та 17 населених пунктів області. Через обстріли постраждали 23 людини, серед них двоє дітей. Найбільше потерпілих — в Ізюмі, де поранень зазнали 14 людей. Також пошкоджені житлові будинки, підприємства та інші цивільні об’єкти. Є пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждалі від атак

Найбільше людей постраждало в Ізюмі — там поранення отримали 14 людей, зокрема дівчата віком 11 та 16 років. У Харкові поранений 50-річний чоловік. Ще троє людей — жінки 43 і 80 років та 36-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес.

Також постраждали троє чоловіків у Водяному Вільхуватської громади — 45, 54 та 79 років. У Дергачах поранений 53-річний чоловік, а на трасі між Дергачами та Золочевом — 55-річний.

Пошкоджене майно

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, шість приватних будинків, п’ять автомобілів та ангар. В Основ’янському та Холодногірському районах міста ворог атакував безпілотниками. В Ізюмському районі руйнувань зазнали два склади, три комбайни, трактор та автомобіль у селі Петрівському. В Ізюмі пошкодження отримали багатоквартирний і 93 приватні будинки, п’ять господарчих споруд, два гаражі та два автомобілі.

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У Богодухівському районі постраждали АЗС, електромережі, приватний будинок і магазин у Золочеві. У Слатиному пошкоджений приватний будинок, у Дергачах — автомобіль. Також частково зруйновані адмінбудівля в Берестовому, поле соняшника в Новоукраїнці та господарча споруда в Чугуєві.

Чим атакували

За добу російські війська застосували щонайменше 71 повітряний засіб ураження: дві ракети, три безпілотники типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів та 57 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 298 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 55 146 людей.

Ситуація на фронті

Водночас протягом доби на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім атак біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися атакувати в районах Курилівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни ввечері 23 серпня атакували передмістя Харкова, а в ніч проти 24 серпня вдарили по самому Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також зафіксовано влучання в АЗС.