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Главная Харьков Харьковщина пережила новую волну атак: 23 пострадавших

Харьковщина пережила новую волну атак: 23 пострадавших

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 09:57
Обстрелы Харьковской области: 23 пострадавших, в том числе двое детей
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 17 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе двое детей. Больше всего пострадавших — в Изюме, где ранения получили 14 человек. Также повреждены жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты. Имеются повреждения и разрушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Пострадавшие от атак

Больше всего людей пострадало в Изюме — там ранения получили 14 человек, в том числе девочки в возрасте 11 и 16 лет. В Харькове ранен 50-летний мужчина. Еще трое человек — женщины 43 и 80 лет и 36-летний мужчина — получили острую стрессовую реакцию.

Также пострадали трое мужчин в Водяном Вильхуватской общины — 45, 54 и 79 лет. В Дергачах ранен 53-летний мужчина, а на трассе между Дергачами и Золочевом — 55-летний.

Повреждённое имущество

В Харькове повреждены гражданское предприятие, шесть частных домов, пять автомобилей и ангар. В Основянском и Холодногорском районах города враг нанес удары с помощью беспилотников. В Изюмском районе разрушениям подверглись два склада, три комбайна, трактор и автомобиль в селе Петровском. В Изюме повреждения получили многоквартирный дом и 93 частных дома, пять хозяйственных построек, два гаража и два автомобиля.

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В Богодуховском районе пострадали АЗС, электросети, частный дом и магазин в Золочеве. В Слатыном поврежден частный дом, в Дергачах — автомобиль. Также частично разрушены административное здание в Берестовом, поле подсолнечника в Новоукраинке и хозяйственное сооружение в Чугуеве.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили не менее 71 воздушного средства поражения: две ракеты, три беспилотника типа "Молния", девять FPV-дронов и 57 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 298 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 55 146 человек.

Ситуация на фронте

В то же время за сутки на фронте зафиксировали 203 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь атак в районе Избицкого, Старицы и Волчанска. На Купянском направлении российские войска дважды пытались атаковать в районах Куриловки и Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в воскресенье, 23 августа, атаковали населенный пункт Лозовского района Харьковской области. Вражеский дрон нанес удар по грузовому вагону поезда, который находился на станции рядом с платформой, где остановили электропоезд для эвакуации пассажиров. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Также Новини.LIVE писали, что россияне вечером 23 августа атаковали пригород Харькова, а в ночь на 24 августа нанесли удар по самому Харькову. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в АЗС.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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