Харківщина проведе добу з погодинними відключеннями — який графік

Харківщина проведе добу з погодинними відключеннями — який графік

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 23:21
Харківщина проведе 2 січня з погодинними відключеннями — який графік
Енергетики працюють над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

У Харківській області у п'ятницю, 2 січня будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Національна енергетична компанія "Укренерго" ухвалила це рішення у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у четвер, 1 січня.

Відключення електропостачання на 2 січня

Як зазначає "Харківобленерго", з 00:00 до 24:00 на Харківщині будуть діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Години відсутності електропостачання окреслені по чергам та підчергам з урахуванням часу на перемикання. Відключення є наслідком обстрілів з боку армії РФ.

Харківщина проведе добу з погодинними відключеннями — який графік - фото 1
Допис "Харківобленерго" у Telegram. Фото: скриншот

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00
3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Для промисловості та бізнесу протягом добі будуть діяти графіки обмеження потужності. "Харківобленерго" зазначає, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється.

Нагадаємо, що стало відомо, що під час тривалих відключень електроенергії є можливість бути на зв'язку та користуватися смартфоном.

Крім того, ми повідомляли, як зелену енергетику використовують як спосіб стати незалежними від централізованого електропостачання.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
