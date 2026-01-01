Харьковщина проведет 2 января с почасовыми отключениями - какой график

Энергетики работают над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

В Харьковской области в пятницу, 2 января будут действовать графики почасовых отключений света. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" приняла это решение в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в четверг, 1 января.

Отключение электроснабжения на 2 января

Как отмечает "Харьковоблэнерго", с 00:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей. Часы отсутствия электроснабжения очерчены по очередям и подочередности с учетом времени на переключение. Отключение является следствием обстрелов со стороны армии РФ.

Сообщение "Харьковоблэнерго" в Telegram. Фото: скриншот

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. "Харьковоблэнерго" отмечает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется.

