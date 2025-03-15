Погода у Харкові 16 березня — детальний прогноз на вихідні

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові та по області в неділю, 16 березня, прогнозують хмарну погоду. Будуть дощі та вітер, проте деяка частина території регіону матиме комфортну теплу весняну погоду.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 16 березня

Температурна карта Україна. Фото: Метеопост

В неділю,16 березня, в області очікується хмарна погода з дощем. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +4 °С до +9 °С, а вдень — +6 °С...+11 °С. Втім значно тепліше буде на південному сході області — стовпчики термометра показуватимуть до +17 °С.

Прогноз погоди у Харкові 16 березня

У Харкові також буде хмарно. Дощі йтимуть практично цілий день. Вітер буде також північно-західного напрямку зі швидкістю в межах 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від +6 °С до +8 °С.

Нагадаємо, синоптик Діденко розповіла, чим дивує сьогодні погода в Україні.

Також синоптики назвали регіони, де може утворитись ожеледиця.