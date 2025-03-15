Погода в Харькове 16 марта — подробный прогноз на выходные

Харьковскую область накроет дождем — что прогнозируют синоптики
В Харькове и по области в воскресенье, 16 марта, прогнозируют облачную погоду. Будут дожди и ветер, однако, некоторая часть территории региона будет иметь комфортную теплую весеннюю погоду.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 16 марта
В воскресенье,16 марта, в области ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4°С до +9°С, а днем - +6°С...+11°С. Впрочем значительно теплее будет на юго-востоке области - столбики термометра будут показывать до +17°С.
Прогноз погоды в Харькове 16 марта
В Харькове также будет облачно. Дожди будут идти практически целый день. Ветер будет также северо-западного направления со скоростью в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6°С до +8°С.
Напомним, синоптик Диденко рассказала, чем удивляет сегодня погода в Украине.
Также синоптики назвали регионы, где может образоваться гололедица.
Читайте Новини.LIVE!