Погода в Харькове 16 марта — подробный прогноз на выходные

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и по области в воскресенье, 16 марта, прогнозируют облачную погоду. Будут дожди и ветер, однако, некоторая часть территории региона будет иметь комфортную теплую весеннюю погоду.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 16 марта

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В воскресенье,16 марта, в области ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4°С до +9°С, а днем - +6°С...+11°С. Впрочем значительно теплее будет на юго-востоке области - столбики термометра будут показывать до +17°С.

Прогноз погоды в Харькове 16 марта

В Харькове также будет облачно. Дожди будут идти практически целый день. Ветер будет также северо-западного направления со скоростью в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6°С до +8°С.

Напомним, синоптик Диденко рассказала, чем удивляет сегодня погода в Украине.

Также синоптики назвали регионы, где может образоваться гололедица.