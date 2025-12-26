Відео
Головна Харків Харківщину накриє сніг і лютий мороз — прогноз на завтра

Харківщину накриє сніг і лютий мороз — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:54
Харківщину накриє сніг і лютий мороз — прогноз погоди на завтра
Жінка у сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 грудня у Харкові та в області очікується хмарна погода. Одночасно синоптики попереджають про сніг, хуртовину і крижану дорогу.

Про це повідомив Харківський гідрометцентр у п'ятницю, 26 грудня 

Погода у Харкові 27 грудня

Завтра, 27 грудня у Харківській області синоптики повідомляють про хмарну погоду. Вночі буде йти сніг, а також – слабка хуртовина. Вдень очікується невеликий сніг, а на дорогах – ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря буде становити вночі -2…- 7 °C, а вдень – 0…-5º °C.   

Харківщину накриє сніг і лютий мороз — прогноз на завтра - фото 1
Допис гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"По місту: Вночі сніг, слабка хуртовина. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", — зазначає Харківський гідрометцентр

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7 – 12 м/с. Температура повітря у Харкові вночі становитиме -3…-5 °C, а вдень — 0..- 2 °C.  

Нагадаємо, що погода в Україні 27 грудня очікується хмарною — в деяких областях буде сніг, пориви вітру та ожеледиця.

Раніше ми також інформували, що в Україні 27 та 28 грудня, очікується волога та хмарна погода з невеликим мокрим снігом.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
