Харьковскую область накроет снег и лютый мороз - прогноз погоды на завтра

Завтра, 27 декабря в Харькове и в области ожидается облачная погода. Одновременно синоптики предупреждают о снеге, метели и ледяной дороге.

Об этом сообщил Харьковский гидрометцентр в пятницу, 26 декабря

Погода в Харькове 27 декабря

Завтра, 27 декабря в Харьковской области синоптики сообщают об облачной погоде. Ночью будет идти снег, а также — слабая метель. Днем ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха будет составлять ночью -2...-7 °C, а днем - 0...-5º °C.

"По городу: Ночью снег, слабая метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица", — отмечает Харьковский гидрометцентр

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7 — 12 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью составит -3...-5 °C, а днем - 0...- 2 °C.

Напомним, что погода в Украине 27 декабря ожидается облачной — в некоторых областях будет снег, порывы ветра и гололедица.

Ранее мы также информировали, что в Украине 27 и 28 декабря, ожидается влажная и облачная погода с небольшим мокрым снегом.