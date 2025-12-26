Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковщину накроет снег и лютый мороз — прогноз на завтра

Харьковщину накроет снег и лютый мороз — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:54
Харьковскую область накроет снег и лютый мороз - прогноз погоды на завтра
Женщина в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 декабря в Харькове и в области ожидается облачная погода. Одновременно синоптики предупреждают о снеге, метели и ледяной дороге.

Об этом сообщил Харьковский гидрометцентр в пятницу, 26 декабря

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове 27 декабря

Завтра, 27 декабря в Харьковской области синоптики сообщают об облачной погоде. Ночью будет идти снег, а также — слабая метель. Днем ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха будет составлять ночью -2...-7 °C, а днем - 0...-5º °C.

Харківщину накриє сніг і лютий мороз — прогноз на завтра - фото 1
Сообщение гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

"По городу: Ночью снег, слабая метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица", — отмечает Харьковский гидрометцентр

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7 — 12 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью составит -3...-5 °C, а днем - 0...- 2 °C.

Напомним, что погода в Украине 27 декабря ожидается облачной — в некоторых областях будет снег, порывы ветра и гололедица.

Ранее мы также информировали, что в Украине 27 и 28 декабря, ожидается влажная и облачная погода с небольшим мокрым снегом.

погода Харьков Харьковская область прогнозы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации