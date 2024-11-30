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Харківщину попередили про небезпечну погоду завтра — чого чекати

30 листопада 2024 14:33
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Харківщині завтра, 1 грудня
Ожеледь. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у неділю, 1 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах прогнозують туман та ожеледицю. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -5...0 °С; 
  • вдень -1...+4 °С.

У Харкові також буде хмарний день без опадів, але можливі прояснення. Туман прогнозують з видимістю 200-500 метрів, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -3...-1 °С; 
  • вдень +1...+3 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Харківщині 1 грудня

У Харківській області завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища — туман видимістю 200-500 метрів. 

Водіїв та пішоходів закликали бути обережними. Водночас оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що перший день зими принесе суху погоду без опадів. Проте місцями можливі тумани та паморозь. 

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, якою буде погода в Україні у грудні на Різдво та Новий рік.

Харків Харківська область зима синоптик прогноз погоди погода в Україні

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