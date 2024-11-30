Прогноз погоди на Харківщині завтра, 1 грудня

Ожеледь. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові та області у неділю, 1 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 1 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах прогнозують туман та ожеледицю. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -5...0 °С;

вдень -1...+4 °С.

У Харкові також буде хмарний день без опадів, але можливі прояснення. Туман прогнозують з видимістю 200-500 метрів, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...-1 °С;

вдень +1...+3 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Харківщині 1 грудня

У Харківській області завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища — туман видимістю 200-500 метрів.

Водіїв та пішоходів закликали бути обережними. Водночас оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що перший день зими принесе суху погоду без опадів. Проте місцями можливі тумани та паморозь.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, якою буде погода в Україні у грудні на Різдво та Новий рік.