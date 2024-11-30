Прогноз погоди на Харківщині завтра, 1 грудня

Харківщину попередили про небезпечну погоду завтра — чого чекати
У Харкові та області у неділю, 1 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 1 грудня
Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах прогнозують туман та ожеледицю. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -5...0 °С;
- вдень -1...+4 °С.
У Харкові також буде хмарний день без опадів, але можливі прояснення. Туман прогнозують з видимістю 200-500 метрів, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -3...-1 °С;
- вдень +1...+3 °С.
Метеорологічні явища на Харківщині 1 грудня
У Харківській області завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища — туман видимістю 200-500 метрів.
Водіїв та пішоходів закликали бути обережними. Водночас оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що перший день зими принесе суху погоду без опадів. Проте місцями можливі тумани та паморозь.
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