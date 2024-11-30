Прогноз погоды на Харьковщине завтра, 1 декабря

Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области в воскресенье, 1 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 1 декабря

Завтра облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах прогнозируют туман и гололедицу. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -5...0 °С;

днем -1...+4 °С.

В Харькове также облачный день без осадков, но возможны прояснения. Туман прогнозируется с видимостью 200-500 метров, а ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-1 °С;

днем +1...+3 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Харьковщине 1 декабря

В Харьковской области завтра ожидаются опасные метеорологические явления — туман видимостью 200-500 метров.

Водителей и пешеходов призывали соблюдать осторожность. В то же время объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что в первый день зимы принесет сухую погоду без осадков. Тем не менее, местами возможны туманы и изморозь.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, какой будет погода в Украине в декабре на Рождество и Новый год.