Прогноз погоды на Харьковщине завтра, 1 декабря

Харьковщину предупредили об опасной погоде завтра — чего ждать
В Харькове и области в воскресенье, 1 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4 °С.
Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 1 декабря
Завтра облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах прогнозируют туман и гололедицу. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -5...0 °С;
- днем -1...+4 °С.
В Харькове также облачный день без осадков, но возможны прояснения. Туман прогнозируется с видимостью 200-500 метров, а ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...-1 °С;
- днем +1...+3 °С.
Метеорологические явления на Харьковщине 1 декабря
В Харьковской области завтра ожидаются опасные метеорологические явления — туман видимостью 200-500 метров.
Водителей и пешеходов призывали соблюдать осторожность. В то же время объявлен первый уровень опасности, желтый.
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что в первый день зимы принесет сухую погоду без осадков. Тем не менее, местами возможны туманы и изморозь.
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