Головна Харків Харківщину скують міцні морози — синоптики попередили про погоду

Харківщину скують міцні морози — синоптики попередили про погоду

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:20
Погода у Харкові 24 грудня — синоптики прогнозують сильні морози
Діти катаються з гірки. Фото: УНІАН

У Харківській області у середу, 24 грудня, прогнозують справжню зимову погоду. В регіоні будуть сильні морози та подекуди сніжитиме.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. 

Читайте також:

Погода у Харківській області 23 грудня

На Харківщині 24 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. У нічні години в окремих районах області можливий невеликий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути уважними.

Температурна карта України 23 грудня. Фото: Метеопост

Вітер буде північного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від -7°C до -12°C, удень очікується -5 °C...-10 °C.

Погода у Харкові 24 грудня

У Харкові 24 грудня істотних опадів не передбачається. Протягом доби збережеться хмарність із проясненнями.

Показники температур у Харківській області 24 грудня. Фото: скриншот

Вітер також північний, 5-10 м/с. У нічний час температура повітря опуститься до -8°C…–10°C, удень стовпчики термометрів покажуть близько -6°C...–8°C.

Нагадаємо, синоптики назвали області, де впродовж цього тижня будуть сильні морози та буде сніжна погода. 

Також фахівці склали прогноз магнітних бур на 23 грудня

погода Харків Харківська область морози прогноз погоди
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
