Погода у Харкові 24 грудня — синоптики прогнозують сильні морози

Діти катаються з гірки. Фото: УНІАН

У Харківській області у середу, 24 грудня, прогнозують справжню зимову погоду. В регіоні будуть сильні морози та подекуди сніжитиме.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Погода у Харківській області 23 грудня

На Харківщині 24 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. У нічні години в окремих районах області можливий невеликий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути уважними.

Температурна карта України 23 грудня. Фото: Метеопост

Вітер буде північного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від -7°C до -12°C, удень очікується -5 °C...-10 °C.

Погода у Харкові 24 грудня

У Харкові 24 грудня істотних опадів не передбачається. Протягом доби збережеться хмарність із проясненнями.

Показники температур у Харківській області 24 грудня. Фото: скриншот

Вітер також північний, 5-10 м/с. У нічний час температура повітря опуститься до -8°C…–10°C, удень стовпчики термометрів покажуть близько -6°C...–8°C.

Нагадаємо, синоптики назвали області, де впродовж цього тижня будуть сильні морози та буде сніжна погода.

Також фахівці склали прогноз магнітних бур на 23 грудня.