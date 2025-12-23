Погода у Харкові 24 грудня — синоптики прогнозують сильні морози

Харківщину скують міцні морози — синоптики попередили про погоду
У Харківській області у середу, 24 грудня, прогнозують справжню зимову погоду. В регіоні будуть сильні морози та подекуди сніжитиме.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Погода у Харківській області 23 грудня
На Харківщині 24 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. У нічні години в окремих районах області можливий невеликий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути уважними.
Вітер буде північного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від -7°C до -12°C, удень очікується -5 °C...-10 °C.
Погода у Харкові 24 грудня
У Харкові 24 грудня істотних опадів не передбачається. Протягом доби збережеться хмарність із проясненнями.
Вітер також північний, 5-10 м/с. У нічний час температура повітря опуститься до -8°C…–10°C, удень стовпчики термометрів покажуть близько -6°C...–8°C.
