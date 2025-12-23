Погода в Харькове 24 декабря — синоптики прогнозируют сильные морозы

Дети катаются с горки. Фото: УНИАН

В Харьковской области в среду, 24 декабря, прогнозируют настоящую зимнюю погоду. В регионе будут сильные морозы и местами будет идти снег.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Харьковской области 23 декабря

На Харьковщине 24 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы в отдельных районах области возможен небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть внимательными.

Температурная карта Украины 23 декабря. Фото: Метеопост

Ветер будет северного направления, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от -7°C до -12°C, днем ожидается -5 °C...-10 °C.

Погода в Харькове 24 декабря

В Харькове 24 декабря существенных осадков не предвидится. В течение суток сохранится облачность с прояснениями.

Показатели температур в Харьковской области 24 декабря. Фото: скриншот

Ветер также северный, 5-10 м/с. В ночное время температура воздуха опустится до -8°C...-10°C, днем столбики термометров покажут около -6°C...-8°C.

Напомним, синоптики назвали области, где в течение этой недели будут сильные морозы и будет снежная погода.

Также специалисты составили прогноз магнитных бурь на 23 декабря.