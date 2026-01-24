Прогноз погоди у Харкові на 25 січня — сніг, мороз та ожеледиця

Харківщину скують сильні морози — прогноз погоди на завтра
Дата публікації: 24 січня 2026 15:16
Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE
У неділю, 25 січня, в Харківській області очікується хмарна погода. Прогнозується невеликий сніг.
Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.
Прогноз погоди у Харкові на 25 січня
Стовпчик термометра вночі опуститься до -11...-16 °С, вдень -7...-12 °С. У самому обласному центрі вночі очікується -12...-14 °С, вдень -8...-10 °С.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Також синоптики попереджають водіїв про ожеледицю. Вона також може створити небезпечні умови для пішоходів.
Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Україні прогнозуються опади та морози.
Також синоптики попереджали про складні погодні умови на заході України.
