Прогноз погоди у Харкові на 25 січня — сніг, мороз та ожеледиця

Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, в Харківській області очікується хмарна погода. Прогнозується невеликий сніг.

Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Карта погоди в Україні на 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Харкові на 25 січня

Стовпчик термометра вночі опуститься до -11...-16 °С, вдень -7...-12 °С. У самому обласному центрі вночі очікується -12...-14 °С, вдень -8...-10 °С.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Також синоптики попереджають водіїв про ожеледицю. Вона також може створити небезпечні умови для пішоходів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Україні прогнозуються опади та морози.

Також синоптики попереджали про складні погодні умови на заході України.