Прогноз погоды в Харькове на 25 января — снег, мороз и гололедица

Харьковскую область сковали сильные морозы — погода на завтра
Дата публикации 24 января 2026 15:16
В воскресенье, 25 января, в Харьковской области ожидается облачная погода. Прогнозируется небольшой снег.
Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.
Столбик термометра ночью опустится до -11...-16 °С, днем -7...-12 °С. В самом областном центре ночью ожидается -12...-14 °С, днем -8...-10 °С.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Также синоптики предупреждают водителей о гололедице. Она также может создать опасные условия для пешеходов.
Напомним, сегодня, 24 января, в Украине прогнозируются осадки и морозы.
Также синоптики предупреждали о сложных погодных условиях на западе Украины.
