Прогноз погоды в Харькове на 25 января — снег, мороз и гололедица

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Харьковской области ожидается облачная погода. Прогнозируется небольшой снег.

Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Харькове на 25 января

Столбик термометра ночью опустится до -11...-16 °С, днем -7...-12 °С. В самом областном центре ночью ожидается -12...-14 °С, днем -8...-10 °С.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Также синоптики предупреждают водителей о гололедице. Она также может создать опасные условия для пешеходов.

Напомним, сегодня, 24 января, в Украине прогнозируются осадки и морозы.

Также синоптики предупреждали о сложных погодных условиях на западе Украины.