Харківська художниця розписує тарілки неординарною фразою — подробиці від Новини.LIVE

Харківська майстриня Юлія Пилипчатіна. Фото: Новини.

Харківська майстриня Юлія Пилипчатіна створює патріотичні тарілки, на яких можна побачити фразу "Х*й їм, а не Харків". Художниця поділилася джерелом натхнення для створення символічних тарілок.

Про це повідомили Новини.LIVE у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Харківська художниця створює неординарні тарілки

"Це не моя основна спеціалізація, я не малюю такі хуліганські тарілки, але звичайно, коли вона (ред. — ракета) летить, і ти тримаєш в руках якийсь предмет, який ти розписуєш, то думки такі, які є", — розповіла Пилипчатіна кореспондентам Новини.LIVE.

Тарілки художниці Юлії Пилипчатіної. Фото: Новини.LIVE

Художниця заявила, що коли ракета пролітає, і в твоїх руках опиняється предмет, який ти оздоблюєш, виникають саме такі думки. Вона вважає, що кожен житель Харкова має подібні думки під час повітряних тривог або вибухів.

Тарілки художниці Юлії Пилипчатіної. Фото: Новини.LIVE

Скриншот допису Новини.LIVE

Нагадаємо, комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Раніше ми писали, що війна змінила уподобання українців та під звуки пролітаючих ворожих дронів може бути важко творити людям, які до цього жили мистецтвом. Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським поетом Андрієм Хаєцьким.