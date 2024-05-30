Харьковская художница расписывает тарелки неординарной фразой — подробности Новини.LIVE

Харьковская мастерица Юлия Пылыпчатина. Фото: Новини.LIVE

Харьковская мастерица Юлия Пылыпчатина создает патриотические тарелки, на которых можно увидеть фразу "Х*й им, а не Харьков". Художница поделилась источником вдохновения для создания символических тарелок.

Об этом сообщили Новини.LIVE в четверг, 30 мая.

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"Это не моя основная специализация, я не рисую такие хулиганские тарелки, но конечно, когда она (ред. — ракета) летит, и ты держишь в руках какой-то предмет, который ты расписываешь, то мнения такие, какие есть", — рассказала Пылыпчатина корреспондентам Новини.LIVE.

Тарелки художницы Юлии Пылыпчатиной. Фото: Новини.LIVE

Художница заявила, что когда ракета пролетает, и в твоих руках оказывается предмет, который ты украшаешь, возникают именно такие мысли. Она считает, что у каждого жителя Харькова есть подобные мнения во время воздушных тревог или взрывов.

Тарелки художницы Юлии Пылыпчатиной. Фото: Новини.LIVE

Скриншот сообщения Новини.LIVE

Напомним, комитет культуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Раньше мы писали, что война изменила вкусы украинцев и под звуки пролетающих вражеских дронов может быть трудно творить людям, которые до этого жили искусством. Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским поэтом Андреем Хаецким.