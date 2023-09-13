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Харківська лікарка з обкладинки Time стала заступником голови НСЗУ

13 вересня 2023 15:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківська лікарка із обкладинки Time стала заступником голови НСЗУ
Ірина Кондратова. Фото: Віктор Ляшко / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишня керівниця Харківського регіонального перинатального центру Ірина Кондратова обійняла посаду заступниці голови Національної служби здоров’я України. На початку повномасштабної війни лікарка приймала пологи у підвалі під час обстрілів Харкова.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Призначення на нову посаду 

Керівницю Харківського регіонального перинатального центру, доцента кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету Ірину Кондратову призначили заступником голови Національної служби здоров'я України. Уряд підтримав відповідне подання глави відомства Наталії Гусак.

Ірина Кондратова була єдиною харків'янкою, якій вдалося потрапити до списку сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВПС у 2022 році. Також їй Девід Бекхем на добу передав свій акаунт в Instagram, щоб зібрати гроші на обладнання для немовлят.

"Вважаю, це чудовим підсиленням команди. Щиро вітаю з призначенням! Бажаю успіхів на новій посаді та плідної роботи на благо українських пацієнтів!" — написав Віктор Ляшко у своєму Фейсбуці.

Скриншот публікації у Facebook Віктора Ляшка 

Ірина Кондратова очолювала Харківський регіональний перинатальний центр з 2012 року. 1 серпня 2023 року вона повідомила про своє звільнення.

Ми розповідали про те, як Ірина Кондратова разом зі своїми співробітниками працювала під обстрілами у Харкові.

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