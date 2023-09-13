Харьковский врач по обложке Time стал заместителем председателя НСЗУ

Ирина Кондратова. Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Бывшая руководительница Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова заняла должность заместителя главы Национальной службы здоровья Украины. В начале полномасштабной войны врач принимала роды в подвале во время обстрелов Харькова.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Назначение на новую должность

Руководитель Харьковского регионального перинатального центра, доцент кафедры педиатрии №1 и неонатология Харьковского национального медицинского университета Ирина Кондратова была назначена заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины. Правительство поддержало соответствующее представление главы ведомства Натальи Гусак.

Ирина Кондратова была единственной харьковчанкой, которой удалось попасть в список сотни самых влиятельных женщин мира по версии ВВС в 2022 году. Также ей Дэвид Бекхэм передал свой аккаунт в Instagram на сутки, чтобы собрать деньги на оборудование для младенцев.

"Считаю, это отличным усилением команды. Искренне поздравляю с назначением! Желаю успехов на новой должности и плодотворной работы во благо украинских пациентов!" — написал Виктор Ляшко в своем Фейсбуке.

Скриншот публикации в Facebook Виктора Ляшко

Ирина Кондратова возглавляла Харьковский региональный перинатальный центр с 2012 года. 1 августа 2023 года она сообщила о своем увольнении.

Мы рассказывали о том, как Ирина Кондратова вместе со своими сотрудниками работала под обстрелами в Харькове.