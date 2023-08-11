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Харківська обласна прокуратура через суд припинила нелегальний видобуток сланцевого газу

11 серпня 2023 15:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківська обласна прокуратура через суд припинила нелегальний видобуток сланцевого газу
Вентиль на газовій трубі (ілюстроване фото). Фото: Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура довела, що дозвіл видано та отримано з порушенням закону, включаючи антиконкурентні дії при наданні дозволу на видобуток сланцевого газу. Суд визнав аукціон недійсним та скасував угоди на користування надрами цього підприємства.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Після тривалого тримісячного юридичного вирішення та врахування важливої позиції обласної прокуратури Господарський суд м. Києва вирішив задовольнити позов прокурора, визнавши недійсними дозвільні документи на користування площею надр, що становить 108,8 кв. км, та має балансові запаси в розмірі 0,44 млрд куб. м сланцевого газу.

Зокрема, одному з підприємств, що розташоване на території Харківської області, було видано дозвіл на користування надрами через аукціон від Держгеонадр. Відповідно до цього дозволу, підприємство проводило діяльність з надрокористування.

Проте слідчі органи прокуратури встановили, що видання цього дозволу було супроводжено порушеннями закону. Зокрема, Антимонопольним комітетом було визнано дії, пов'язані з продажем спеціального дозволу, антиконкурентними і порушенням вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції". Під час аукціону було виявлено змову між учасниками, спрямовану на спотворення його результатів.

З ініціативи прокурора суд визнав недійсними як дозвільні документи, видані підприємством, так і угоди, що давали можливість використовувати ділянку надр. Також були скасовані результати самого аукціону.

Нагадаємо, що в Україні уперше за 9 місяців зросли ціни на газ. Відтак, вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 0,8% більше, ніж у травні. 

Також ми писали про те, що в Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія, начебто, пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

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