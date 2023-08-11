Харьковская областная прокуратура через суд прекратила нелегальную добычу сланцевого газа

Вентиль на газовой трубе (иллюстрированное фото). Фото: Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Прокуратура доказала, что разрешение выдано и получено с нарушением закона, включая антиконкурентные действия при предоставлении разрешения на добычу сланцевого газа. Суд признал аукцион недействительным и отменил сделки по пользованию недрами этого предприятия.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

После продолжительного трехмесячного юридического решения и учета важной позиции областной прокуратуры Хозяйственный суд г. Киева решил удовлетворить иск прокурора, признав недействительными разрешительные документы на пользование площадью недр, что составляет 108,8 кв. км и имеет балансовые запасы в размере 0,44 млрд куб. м сланцевого газа.

В частности, одному из предприятий, которое находится на территории Харьковской области, было выдано разрешение на пользование недрами через аукцион от Госгеонедр. Согласно этому разрешению, предприятие проводило деятельность по недропользованию.

Однако следственные органы прокуратуры установили, что издание этого разрешения сопровождалось нарушениями закона. В частности, Антимонопольным комитетом были признаны действия, связанные с продажей специального разрешения, антиконкурентными и нарушением требований Закона Украины "О защите экономической конкуренции". В ходе аукциона был обнаружен сговор между участниками, направленный на искажение его результатов.

По инициативе прокурора суд признал недействительными как разрешительные документы, выданные предприятием, так и соглашения, позволяющие использовать участок недр. Также были упразднены результаты самого аукциона.

Напомним, что в Украине впервые за 9 месяцев выросли цены на газ. Следовательно, стоимость составляла 10 833,33 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 0,8% больше, чем в мае.

Также мы писали о том, что в Украине начали распространять фейковые платежки "Нефтегаза". Компания, вроде бы, предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.