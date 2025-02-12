Харківська ОВА запровадила послугу супроводу ветеранів

Реабілітація ветерана. Ілюстративне фото: Ukraїner

Харківська обласна військова адміністрація вперше в Україні запровадила послугу супроводу ветеранів у медичних закладах. Завдяки проєкту вже понад 1500 ветеранів отримали необхідну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram у середу, 12 лютого.

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Пілотний проєкт із супроводу ветеранів

"Цей пілотний проєкт вже допоміг понад 1500 ветеранам отримати необхідну медичну допомогу, включаючи лікування, реабілітацію, психологічну підтримку та зубопротезування", — йдеться у повідомленні.

Наразі ОВА активно працює над розширенням штату фахівців у медичних закладах для забезпечення якісного супроводу ветеранів. В області вже 37 лікарень мають спеціалістів, які допомагають ветеранам та їхнім родинам з медичними та реабілітаційними питаннями.

Також загалом у громадах регіону створено 75 посад фахівців із супроводу ветеранів: понад 200 ветеранів та 190 членів їхніх сімей отримали різноманітні послуги.

Скриншот допису Харківської ОВА

Нагадаємо, в Україні незабаром запустять застосунок "Ветеран+", в якому можна буде отримати державні послуги та знижки.

Також у Мінветеранів раніше розповіли, як ветеранам подати заяву на квартирний облік, щоб отримати житло.