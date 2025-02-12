Харьковская ОВА ввела услугу сопровождения ветеранов

Реабилитация ветерана. Иллюстративное фото: Ukraїner

Харьковская областная военная администрация впервые в Украине ввела услугу сопровождения ветеранов в медицинских учреждениях. Благодаря проекту уже более 1500 ветеранов получили необходимую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram в среду, 12 февраля.

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Пилотный проект по сопровождению ветеранов

"Этот пилотный проект уже помог более 1500 ветеранам получить необходимую медицинскую помощь, включая лечение, реабилитацию, психологическую поддержку и зубопротезирование", — говорится в сообщении.

Сейчас ОВА активно работает над расширением штата специалистов в медицинских учреждениях для обеспечения качественного сопровождения ветеранов. В области уже 37 больниц имеют специалистов, которые помогают ветеранам и их семьям с медицинскими и реабилитационными вопросами.

Также в целом в громадах региона создано 75 должностей специалистов по сопровождению ветеранов: более 200 ветеранов и 190 членов их семей получили разные услуги.

Скриншот поста Харьковской ОВА

Напомним, в Украине вскоре запустят приложение "Ветеран+", в котором можно будет получить государственные услуги и скидки.

Также в Минветеранов ранее рассказали, как ветеранам подать заявление на квартирный учет, чтобы получить жилье.