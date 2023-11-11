Харківська прокуратура показала наслідки нічного обстрілу області

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вчора ввечері російські окупанти вдарили БпЛА по смт Солоницівка та Куп'янську Харківської області. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці розповіли, що ввечері 10 листопада окупанти вдарили двома БпЛА по смт Солоницівка Харківського району. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень школа та складські приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 4

Також загарбники випустили три безпілотники по Куп'янську. Тут частково зруйновано житлові будинки, господарчі споруди та магазин. Також стались масштабні пожежі.

"Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). А прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог атакував Київ та область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.