Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харківська прокуратура показала наслідки нічного обстрілу області arrow

Харківська прокуратура показала наслідки нічного обстрілу області

11 листопада 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Харківська прокуратура показала наслідки нічного обстрілу області
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері російські окупанти вдарили БпЛА по смт Солоницівка та Куп'янську Харківської області. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Обстріли Харківщини 

Правоохоронці розповіли, що ввечері 10 листопада окупанти вдарили двома БпЛА по смт Солоницівка Харківського району. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень школа та складські приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.

  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
1 / 4

Також загарбники випустили три безпілотники по Куп'янську.  Тут частково зруйновано житлові будинки, господарчі споруди та магазин. Також стались масштабні пожежі. 

"Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). А прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", — йдеться у повідомленні. 

null
Допис Харківської обласної прокуратури в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог атакував Київ та область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі