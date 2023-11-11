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Харьковская прокуратура показала последствия ночного обстрела области

11 ноября 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Харьковская прокуратура показала последствия ночного обстрела области
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера вечером российские оккупанты ударили БпЛА по пгт Солоницевка и Купянске Харьковской области. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что вечером 10 ноября оккупанты ударили двумя БпЛА по пгт Солоницевка Харьковского района. В результате атаки получили повреждения школа и складские помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Также захватчики выпустили три беспилотника по Купянску. Здесь частично разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин. Также произошли масштабные пожары.

"Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). А прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — говорится в сообщении.

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Сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 ноября враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

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