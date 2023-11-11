Харьковская прокуратура показала последствия ночного обстрела области

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вчера вечером российские оккупанты ударили БпЛА по пгт Солоницевка и Купянске Харьковской области. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

Правоохранители рассказали, что вечером 10 ноября оккупанты ударили двумя БпЛА по пгт Солоницевка Харьковского района. В результате атаки получили повреждения школа и складские помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1/4 _ 4

Также захватчики выпустили три беспилотника по Купянску. Здесь частично разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин. Также произошли масштабные пожары.

"Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). А прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 ноября враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.