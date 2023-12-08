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Харківська прокуратура вимагає відремонтувати укриття для півтисячі людей

8 грудня 2023 16:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківська прокуратура вимагає відремонтувати укриття для півтисячі людей
Покажчик "Укриття" у будівлі. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Немишлянська окружна прокуратура Харкова подала позов до суду на науковий інститут аби вони забезпечили належну технічну готовність бомбосховища. Приміщення перебуває у неналежному технічному стані та не може слугувати укриттям для містян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Споруда, площею понад 800 кв. метрів, має серйозні технічні проблеми. Виявлено відсутність системи вентиляції, відсутність експлуатаційних схем електропостачання та приладів для моніторингу радіоактивного забруднення. Системи водопостачання та каналізації також перебувають у неналежному стані. Зазначене сховище розраховано на 550 осіб.

Попри виявлені порушення та складений припис, балансоутримувач не здійснив необхідних робіт та не забезпечив безпечне перебування людей в укритті в умовах небезпеки.

"Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Харківського окружного адміністративного суду. Наразі відкрито провадження у справі", — розповідають правоохоронці.

Нагадаємо, що мешканці Києва вчергове скаржаться на зачинені укриття. Зокрема, сховища недоступні містянам під час повітряної тривоги в місті.

Також ми писали про те, що на Одещині хочуть відремонтувати укриття для садочка за 150 мільйонів. 

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