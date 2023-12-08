Харківська прокуратура вимагає відремонтувати укриття для півтисячі людей

Покажчик "Укриття" у будівлі. Ілюстративне фото: УНІАН

Немишлянська окружна прокуратура Харкова подала позов до суду на науковий інститут аби вони забезпечили належну технічну готовність бомбосховища. Приміщення перебуває у неналежному технічному стані та не може слугувати укриттям для містян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Споруда, площею понад 800 кв. метрів, має серйозні технічні проблеми. Виявлено відсутність системи вентиляції, відсутність експлуатаційних схем електропостачання та приладів для моніторингу радіоактивного забруднення. Системи водопостачання та каналізації також перебувають у неналежному стані. Зазначене сховище розраховано на 550 осіб.

Попри виявлені порушення та складений припис, балансоутримувач не здійснив необхідних робіт та не забезпечив безпечне перебування людей в укритті в умовах небезпеки.

"Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Харківського окружного адміністративного суду. Наразі відкрито провадження у справі", — розповідають правоохоронці.

Нагадаємо, що мешканці Києва вчергове скаржаться на зачинені укриття. Зокрема, сховища недоступні містянам під час повітряної тривоги в місті.

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