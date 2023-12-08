Харьковская прокуратура требует отремонтировать укрытие для полтысячи человек

Указатель "Укрытие" в здании. Иллюстративное фото: УНИАН

Немышлянская окружная прокуратура Харькова подала иск в суд на научный институт, чтобы они обеспечили надлежащую техническую готовность бомбоубежища . Помещение находится в ненадлежащем техническом состоянии и не может служить укрытием для горожан.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Сооружение, площадью более 800 кв. метров, имеет серьезные технические проблемы. Выявлен отсутствие системы вентиляции, отсутствие эксплуатационных схем электроснабжения и приборов для мониторинга радиоактивного загрязнения. Системы водоснабжения и канализации также находятся в неположенном состоянии. Указанное хранилище рассчитано на 550 человек.

Несмотря на выявленные нарушения и составленное предписание, балансодержатель не осуществил необходимые работы и не обеспечил безопасное пребывание людей в укрытии в условиях опасности.

"Это стало основанием для направления окружной прокуратурой соответствующего иска в Харьковский окружной административный суд. Открыто производство по делу", — рассказывают правоохранители.

Напомним, что жители Киева в очередной раз жалуются на закрытые укрытия . В частности, хранилища недоступны горожанам во время воздушной тревоги в городе.

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