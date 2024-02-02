Прогноз від бабака Тимка, коли настане весна у 2024 році

Харківський бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна
Харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.
Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.
Прогнози від бабака Тимка
"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — зазначили організатори події.
Також коли в Тимка запитали, що допоможе отримати перемогу для України, то він побіг в бік "ждуна" та карти України. Це означає, що нашій державі допоможе єдність та терпіння.
Відомо, що 2 лютого світ святкує День бабака. В Україні в цей день погоду прогнозує саме харківський бабак Тимко III. Зазначається, якщо тварина прокидається та не бачить своєї тіні, то весна прийде швидко.
Погода в Україні в лютому
Раніше ми писали, що в цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати.
Також ми повідомляли, що прогноз погоди в України 3 лютого буде похмурим — очікуються мокрий сніг і сильний вітер. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °C. Удень вона підніметься до +4...+7 °C, в східних областях перебуватиме на рівні 0...+3 °C.
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