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Харківський бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна

2 лютого 2024 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Прогноз від бабака Тимка, коли настане весна у 2024 році
Харківський бабак Тимко. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків. 

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"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — зазначили організатори події.

коли настане весна за прогнозом бабака Тимка
Харківський бабак Тимко. Фото: Новини.LIVE

Також коли в Тимка запитали, що допоможе отримати перемогу для України, то він побіг в бік "ждуна" та карти України. Це означає, що нашій державі допоможе єдність та терпіння. 

коли настане весна за прогнозом бабака Тимка
Торт для бабака Тимка. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що 2 лютого світ святкує День бабака. В Україні в цей день погоду прогнозує саме харківський бабак Тимко III. Зазначається, якщо тварина прокидається та не бачить своєї тіні, то весна прийде швидко. 

Погода в Україні в лютому 

Раніше ми писали, що в цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати. 

Також ми повідомляли, що прогноз погоди в України 3 лютого буде похмурим — очікуються мокрий сніг і сильний вітер. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °C. Удень вона підніметься до +4...+7 °C, в східних областях перебуватиме на рівні 0...+3 °C.

погода
Харків
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