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Харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна

2 февраля 2024 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прогноз от сурка Тимка, когда наступит весна в 2024 году
Харьковский сурок Тимка. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Харьковский сурок Тимка спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE Харків.

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Прогнозы от сурка Тимка

"Тимка говорит, что хватит с нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской. Поэтому ждем через 6 недель нашу украинскую теплую весну", — отметили организаторы события.

когда наступит весна по прогнозу сурка Тимка
Харьковский сурок Тимка. Фото: Новини.LIVE

Также когда у Тимки спросили, что поможет получить победу для Украины, то он побежал в сторону "ждуна" и карты Украины. Это означает, что нашему государству поможет единство и терпение.

когда наступит весна по прогнозу сурка Тимка
Торт для сурка Тимка. Фото: Новини.LIVE

Известно, что 2 февраля мир празднует День сурка. В Украине в этот день погоду прогнозирует именно харьковский сурок Тимка III. Отмечается, если животное просыпается и не видит своей тени, весна придет быстро.

Погода в Украине в феврале

Ранее мы писали, что в этом году февраль предполагается не такой, как обычно. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме. Потому сильных морозов в последний месяц зимы не стоит ожидать.

Также мы сообщали, что прогноз погоды в Украине 3 февраля будет пасмурным — ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура воздуха составит -4...+1 °C. Днем она поднимется до +4...+7 °C, в восточных областях будет на уровне 0...+3 °C.

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Харьков
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