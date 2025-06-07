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Харківський депутат не задекларував майно — рішення суду

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Дата публікації: 7 червня 2025 16:03
На Харківщині судили депутата за недекларування майна
Рішення суду. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харківській області судили депутата, який не задекларував будинок та автомобіль. Загалом він приховав майна на 770 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Депутат Кегичівської селищної ради порушив вимоги фінансового контролю: під час подання щорічних декларацій за 2022 і 2023 роки він вказав неправдиві дані на загальну суму понад 771 тисячу гривень.

Зокрема, він не задекларував житловий будинок, в якому проживав на той момент та який належить його родичу, а також не вказав вартість автівки, якою володіє. 

Рішення суду 

Суд визнав посадовця винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та призначив покарання у вигляді штрафу.

Чоловік не погодився з таким рішенням та подав апеляцію. Однак й апеляційний суд підтримав прокуратуру і залишив рішення в силі.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру трьом колишнім міністрам оборони у незаконній реалізації майна ЗСУ.

Також днями правоохоронці вручили другу підозру керівнику АМКУ Павлу Кириленку та його дружині.

 

декларація Харківська область місцеві депутати доходи майно
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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